Названы пять мужских имен с самой сильной энергетикой

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Имена способны наделять человека определенными чертами как положительными, так и отрицательными. Все дело в конкретном сочетании звуков, из которых они складываются. Постоянно воздействуя на своих владельцев, они определяют качества характера. О том, какие имена носят мужчины с самой сильной энергетикой, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая, биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Сергей

Обладатели этого имени отличаются уверенным и доброжелательным характером. По своей натуре Сергеи обаятельные и легкие натуры, которые способны разрешить самые сложные жизненные проблемы. Как правило, уже при первой встрече они вызывают доверие у окружающих людей.

Имя Сергей заряжено положительной энергетикой, как и его носитель, которому на роду написано разрешать любые конфликты с легкой руки. Ко всему прочему обладатели этого имени являются хорошими семьянинами и любящими супругами.

Алексей

Алексей отличается большой стрессоустойчивостью и умением быстро реагировать на проблемы. Нередко мужчины с этим именем становятся спасателями, военными или оказываются задействованы в других областях, требующих собранности и хладнокровия.

Алексей отличается сильным и волевым характером, но ему не чуждо хорошее чувство юмора. Последнее качество нередко помогает мужчине справиться с различными жизненными проблемами. Многие Алексеи любят решать сложные задачи, ведь у них настоящий математический склад ума, который позволяет стать обладателю этого имени превосходным инженером.

Ярослав

Мужчина с именем Ярослав знает, чего хочет с самого своего детства. Это упрямая, целеустремленная и несгибаемая личность, мечтающая получить от жизни все самое лучшее. Ярославы не любят размениваться по мелочам. Они согласны только на все и сразу, поэтому упорно трудятся над достижением цели.

Характер Ярослава не всегда можно назвать дружелюбным, поскольку его отличает воинственность, задиристость и принципиальность. В своем кругу обладатели этого имени практически всегда становятся признанными лидерами. Они умеют вести за собой людей и внушать доверие. Это сильные, порою жесткие и уверенные в себе мужчины, которые никогда не согласятся играть вторую роль в жизни.

Владимир

Мужчина с именем Владимир рожден для того, чтобы командовать окружающими людьми. Как правило, у него есть для этого все природные данные: уверенный характер, высокий уровень интеллекта, гибкое мышление и позитивный взгляд на окружающий мир. Владимир является сильным и независимым лидером, однако он не любит прогибать других людей, предпочитая решать спорные вопросы путем компромиссов.

Обладатель этого имени очень силен духовно: он способен найти выход из самой сложной ситуации и не сломаться, а также поддержать других более слабых людей. Благодаря всем своим качествам Владимир всегда занимает высокий карьерный пост.

Петр

Имя Петр наделило своего обладателя пусть и сильным, но очень сложным характером. Такие мужчины вспыльчивы, неуравновешенны. Они способны выйти из себя по любому пустяку и настойчиво требовать от окружающих людей определенных вещей. Справедливости ради стоит отметить, что и по отношению к самим себе Петры проявляют редкостную требовательность.

Мужчины с этим именем крайне энергичны, неугомонны и активны. Если они надумали выполнить какое-либо дело, то не остановятся, пока не достигнут цели. Вот только им отчаянно не хватает хладнокровия и спокойствия.