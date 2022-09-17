Склонность к интригам: названы пять женских имен, которые носят самые коварные женщины

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Имена наделяют каждого человека своей энергетикой, ведь они сопровождают нас на протяжении всей жизни. Издревле женщинам всегда приписывали коварство и склонность к интригам. Действительно, прямолинейным мужчинам бывает сложно понять, насколько представительницы слабого пола умеют мастерски разыгрывать карты. Ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова рассказала «Вечерней Москве», представительницам каких пяти имен это удается особенно хорошо.

Диана

Внешне милая и веселая, Диана при ближайшем рассмотрении оказывается очень коварной женщиной. Она любит надевать на себя разные маски, поэтому распознать ее истинную натуру бывает сложно. Обладательницу этого имени можно назвать «хамелеоном», ведь по своей натуре она привыкла подстраиваться под ближайшее окружение.

Диана относится к тем женщинам, которые никогда не обозначат свои настоящие чувства. Она будет спокойно улыбаться своим врагам, но за их спиной давно сплетен клубок из сложных интриг.

Светлана

В отличие от Дианы, Светлана никогда не наносит удар первой. Чтобы разозлить обладательницу этого имени, нужно хорошенько постараться и спровоцировать ее. Но если обидеть Светлану и задеть за живое, она начнет действовать.

Коварство Светланы заключается в том, что она непременно узнает слабые места своих обидчиков и обязательно использует их, улучив момент. Обладательница этого имени может сильно испортить жизнь окружающим людям, потому что отличается острым умом и умеет долго выжидать.

Елена

Время от времени Елена позволяет своей темной стороне действовать. Обычно так происходит тогда, когда обладательница этого имени остается недовольна чьим-то поведением. Тогда Елена начинает методично портить жизнь врагам. Ее изощренная фантазия не знает границ, а природная мстительность может толкать на коварные поступки.

Уличить в них Елену очень непросто, ведь она умеет действовать исподтишка и перекладывать вину на других.

Инга

Холодная и отстраненная Инга хорошо скрывает свои истинные эмоции. Она умеет маскировать свои подлинные чувства за напускной вежливостью. Но не стоит обманываться и расслабляться, ведь в это время Инга уже определилась со своими коварными планами. Обладательница этого имени является отличным манипулятором и талантливой актрисой. Ей ничего не стоит разыграть настоящую драму и ввести в заблуждение.

Также виртуозно она управляется с самыми близкими людьми и избранником. Причем разгадать ее скрытное поведение практически невозможно.

Виктория

Если назвать Викторию коварной особой, она очень сильно обидится, и это будет искреннее чувство. Обладательница этого имени действительно не видит ничего дурного в своей способности мастерски подставлять других людей. Как правило, она руководствуется только личными ощущениями комфорта и привыкла жить исключительно для себя. Вот почему Виктория уверена в том, что в этом мире нужно думать только о своих интересах.

Коварство Вики не носит направленный характер, скорее, это результат ее непродуманности и эгоизма. Однако нередко из-за своей черты характера обладательница этого имени причиняет много проблем окружающим.

Ясновидящая также назвала пять мужских имен, представители которых не отличаются щедростью.