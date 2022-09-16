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Жуткие скряги: названы пять мужских имен, которые делают своих обладателей жадными

Виктория Непомнищева
Общество
Жуткие скряги: названы пять мужских имен, которые делают своих обладателей жадными
Фото: Unsplash

Не все мужчины готовы тратить на своих возлюбленных деньги и осыпать подарками. Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала пять мужских имен, представители которых не отличаются щедростью.

Андрей

В отличие от более меркантильных мужчин далее в этом списке, Андреи проявляют жадность, когда дело касается их времени, которым они очень дорожат. Не ждите, что Андрей будет делиться с вами тем, с кем он видится, о чем думает или своими истинными чувствами. Это продлится до тех пор, пока он не начнет вам полностью доверять, что может занять длительное время. Поэтому, хотя они не жадные в материальных вещах, но времени, доверия и внимания от них трудно добиться.

Алексей

Обладатели этого имени склонны к материализму и всегда ищут способы приумножить свои накопления. Алексеи обожают посидеть за ужином в приятной компании, особенно женской, но если вы присоединитесь к ним, будьте готовы открыть свой кошелек. Они любят роскошь и традиции, но не любят платить по счету. Хотя они рады побаловать себя приятными вещами, никогда не раскошеливаются на друзей и девушек. Их с трудом заработанные деньги предназначены только для них и ни для кого больше.

Григорий

Обладатели этого имени не любят делиться. Они всегда думают о собственной выгоде и не решаются расстаться со своими деньгами. Эти загадочные мужчины также требует от вас постоянного внимания. Они невероятно ревнивы и ждут полной отдачи со стороны самых близких. И если вы не дадите им признания, которого, по их мнению, они заслуживают, эти мужчины будут использовать свои способности к манипуляции, чтобы его добиться.

Игорь

Этот гиперкритичный мужчина не любит делиться и всегда ищет способы сэкономить, а значит, раздумывает над крупной покупкой часами или даже днями. Обладатели этого имени часто слишком бережливы и даже могут считаться скрягами. Они хотят роскошного образа жизни исключительно для себя, не заботясь о том, как живут другие, даже их самые близкие. Поэтому их часто называют эгоистами, не заботящимися ни о ком, кроме себя, в своем стремлении добиться той жизни, которой, по их мнению, они заслуживают.

Павел

Эти амбициозные, одержимые статусом мужчины всегда хотят быть в центре внимания. Павлы бывают горды и высокомерны, их часто можно заметить выставляющими напоказ свое богатство. Поэтому Павлы — это те, кто ярко одевается, чтобы произвести впечатление, или покупает роскошную машину, чтобы все оглядывались. Однако щедрости им очень недостает.

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