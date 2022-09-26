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Собянин рассказал о строительстве детско-взрослой поликлиники в Свиблове

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о строительстве детско-взрослой поликлиники в Свиблове
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Свиблово Карта всех событий

Детско-взрослую поликлинику в столичном районе Свиблово планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Четырехэтажное здание площадью 11 тысяч квадратных метров состоит из двух блоков — для взрослых и детей. Сюда переедут филиал поликлиники № 107 и подразделение детской поликлиники № 11, — рассказал Собянин.

По его словам, медицинскую помощь в учреждении смогут получать 68 тысяч горожан. Для детей будет открыт филиал с полным штатом специалистов, где прием будут вести как участковые педиатры, так и врачи узких специальностей.

При этом в прежнем помещении детской поликлиники специалисты построят молочную кухню, написал Собянин в Telegram-канале.

Еще одна детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой откроется на пересечении улиц Волынской и Авиаторов в районе Солнцево. Строительство объекта будет завершено уже в этом году, поскольку на данный момент готовность поликлиники составляет 80 процентов.

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