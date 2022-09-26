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Приметы и советы

Проще, чем кажется: как оформить ипотечную страховку в России

Лейла Алиева
Анастасия Харламова

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Проще, чем кажется
Общество
Проще, чем кажется: как оформить ипотечную страховку в России
Фото: depositphotos

Для ипотечников старше 50 лет в России могут снизить стоимость страхового полиса. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал «Вечерней Москве» о необходимых документах для ипотечного страхования и том, как на этом можно сэкономить.

Какие есть виды страхования:

— страхование имущества;

— страхование жизни;

— договора купли-продажи.

Где оформить страхование жизни:

— банк;

— страховая компания.

Что нужно для оформления:

— паспорт;

— заполнить анкету (указываются вредные привычки, данные о состоянии здоровья и другие параметры).

Когда страховая организация полностью гасит ипотечный кредит:

— при смерти заемщика;

— при его инвалидности;

— при увольнении (в этом случае страховая компания будет покрывать платежи определенный промежуток времени).

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