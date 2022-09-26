Проще, чем кажется: как оформить ипотечную страховку в России

Сюжет:Проще, чем кажется
Для ипотечников старше 50 лет в России могут снизить стоимость страхового полиса. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал «Вечерней Москве» о необходимых документах для ипотечного страхования и том, как на этом можно сэкономить.
— страхование имущества;
— страхование жизни;
— договора купли-продажи.
— банк;
— страховая компания.
— паспорт;
— заполнить анкету (указываются вредные привычки, данные о состоянии здоровья и другие параметры).
— при смерти заемщика;
— при его инвалидности;
— при увольнении (в этом случае страховая компания будет покрывать платежи определенный промежуток времени).