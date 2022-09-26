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Приметы и советы

Социальный центр в Восточном Дегунине введут в эксплуатацию до конца года

Евгений Жуков
Город
Социальный центр в Восточном Дегунине введут в эксплуатацию до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Дубнинская улица, вл20к4 Карта всех событий

До конца года в районе Восточное Дегунино будет введен в эксплуатацию центр социального обслуживания с бильярдной и спортзалом. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента строительства в понедельник, 26 сентября.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас в столице развернута масштабная работа по строительству и реконструкции социальных объектов, — сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Там в данный момент осуществляется отделка помещений и монтаж внутренних инженерных систем. Согласно проекту, в центре разместят приветственную зону, многофункциональный актовый зал, творческие мастерские, гостиную с библиотекой, кафе и кулинарную студию, гостиную с профессиональным бильярдом и другие рекреационные помещения.

Для старшего поколения также оборудуют места для проведения досуга. При этом для комфортного передвижения маломобильных людей на всех этажах предусмотрены универсальные уборные, главный вход организован в один уровень с землей, также в здании установят специальные лифты.

Отмечается, что объект оснастят системами средств информации и сигнализации об опасности. Среди них — звуковая сигнализация, а также визуальная и тактильная информация с указанием направления движения, передает агентство городских новостей «Москва».

Москвичи почтительного возраста на клубных встречах в Центрах московского долголетия путешествуют по всему миру. Так, в клубе «Мир на ладони» в центре московского долголетия «Выхино» проводятся онлайн-экскурсии по разным точкам земного шара.

Москва Рафик Загрутдинов Район Восточное Дегунино
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