Собянин рассказал о работе над реконструкцией поликлиник Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В программе реконструкции столичных поликлиник больше 200 зданий — это почти половина амбулаторного фонда города. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Есть поликлиники, которые находятся в приспособленных помещениях. Либо уже так устарели, что нет смысла их ремонтировать. В таких случаях строим новые. За четыре года должны построить больше 30 зданий — в старых районах и кварталах новостроек, — сказал глава города.

1/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 2/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 3/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 4/4 Фото: Сайт Сергея Собянина

По словам мэра, всего с 2011 года в Москве было возведено 59 новых поликлиник. В современной городской поликлинике медпомощь организована в соответствии с новым московским стандартом.

Так, зонирование помещений снижает вероятность очередей, а самые посещаемые кабинеты специально располагаются на первом этаже. На втором этаже размещают кабинеты врачей общей практики, а также педиатрические и другие отделения.

Кроме того, поликлиники Москвы снабжены самым современным медоборудованием и имеют возможности диагностики, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин сообщил, что детско-взрослую поликлинику в столичном районе Свиблово планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года. По его словам, медицинскую помощь в учреждении смогут получать 68 тысяч горожан.