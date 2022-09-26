Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин рассказал о работе над реконструкцией поликлиник Москвы

Евгений Белоусов
Город
Собянин рассказал о работе над реконструкцией поликлиник Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В программе реконструкции столичных поликлиник больше 200 зданий — это почти половина амбулаторного фонда города. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Есть поликлиники, которые находятся в приспособленных помещениях. Либо уже так устарели, что нет смысла их ремонтировать. В таких случаях строим новые. За четыре года должны построить больше 30 зданий — в старых районах и кварталах новостроек, — сказал глава города.

Фото: Сайт Сергея Собянина
1/4
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
2/4
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
3/4
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
4/4
Фото: Сайт Сергея Собянина

По словам мэра, всего с 2011 года в Москве было возведено 59 новых поликлиник. В современной городской поликлинике медпомощь организована в соответствии с новым московским стандартом.

Так, зонирование помещений снижает вероятность очередей, а самые посещаемые кабинеты специально располагаются на первом этаже. На втором этаже размещают кабинеты врачей общей практики, а также педиатрические и другие отделения.

Кроме того, поликлиники Москвы снабжены самым современным медоборудованием и имеют возможности диагностики, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин сообщил, что детско-взрослую поликлинику в столичном районе Свиблово планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года. По его словам, медицинскую помощь в учреждении смогут получать 68 тысяч горожан.

Здравоохранение Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте