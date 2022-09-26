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Корпорация Apple начала производство смартфонов iPhone 14 в Индии. Об этом сообщило издание Hindustan Times в понедельник, 26 сентября.

— Мы воодушевлены тем, что будем собирать флагманский iPhone 14 в Индии, — говорится в сообщении компании.

Новая линейка телефонов будет выпущена с рядом улучшений. Среди них — мощные датчики и функции спутниковой связи для отправки текстовых сообщений SOS в экстренных ситуациях.

Новейшая серия iPhone, произведенная в стране, будет также включать в себя модели iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Собранные в Индии устройства будут доступны местным покупателям уже в ближайшие несколько дней.

Компания Apple делает все, чтобы полностью обрести независимость от производства в Китае, передает ИА «НСН».

20 сентября стало известно, что американские версии iPhone 14, ввезенные в Россию из США, не работают в сетях отечественных операторов связи. Как уточняется, новые устройства не обладают слотом под SIM-карту, а работают на базе технологии eSIM.

Однако известно, что эта технология присутствует и у российских операторов, но по неизвестной пока причине устройства на территории РФ так и не начали функционировать. Исключение составляют лишь те смартфоны, которые подключены к Tele2. Предполагается, что неполадки будут устранены в течение нескольких дней.