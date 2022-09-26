Строительство путепроводов для развития автодорожной сети началось на МЦД-1

На участке МЦД-1 началось строительство железнодорожных путепроводов для развития автодорожной сети Москвы. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
— Работы будут проводиться поэтапно: сначала возведут два путепровода и переключат на них движение поездов МЦД-1. Эти работы планируется завершить в первом квартале 2023 года. Затем будут построены еще два путепровода под перспективные третий и четвертый главные пути, — уточнили в пресс-службе.
Уточняется, что работы проходят на участке Тимирязевская — Окружная в месте пересечения Ленинградского и Савеловского радиальных направлений.
Всего на этом участке будет построено четыре однопутных путепровода, длина каждого пролетного строения — 35 метров. Сборка металлоконструкций путепроводов будет осуществляться на месте.
В то же время на этом участке ведется строительство новой станции МЦД-1 «Петровско-Разумовская», говорится в сообщении.
Недавно заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что готовность путепровода тоннельного типа под действующими железнодорожными путями Павелецкого направления МЖД оценивается в 65 процентов.
По словам заммэра, основные строительные работы планируется завершить до конца текущего года.