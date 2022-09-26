Расписание аэроэкспрессов до аэропортов Внуково и Шереметьево изменится в октябре

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Расписание поездов «Аэроэкспресс» поменяется в октябре из-за проведения плановых работ на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в понедельник, 26 сентября.

— С 1 по 31 октября изменено расписание рейса поездов «Аэроэксресса» в 06:00 из Внукова, — говорится в сообщении.

Также с 30 сентября по 23 октября будет скорректирован график движения поездов до аэропорта Шереметьево. При этом некоторые рейсы будут отменены, отмечается на сайте министерства.

До этого сообщалось, что на Киевском направлении изменится расписание поездов с 22:45 23 сентября до 00:45 25 сентября. Сообщается, что интервалы движения поездов будут увеличены, некоторые поезда вовсе отменят, а у части изменятся график и остановки.

Кроме того, расписание некоторых рейсов «Аэроэкспресса» будет скорректировано. Изменения необходимы для строительства инфраструктуры в рамках подготовки к запуску МЦД-4.