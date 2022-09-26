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ФСБ пресекла шпионскую акцию японского консула во Владивостоке

Лейла Алиева
Происшествия
ФСБ пресекла шпионскую акцию японского консула во Владивостоке
Фото: depositphotos

ФСБ пресекла шпионскую акцию японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Shot

Уточняется, что Тацунори задержали во время получения денег за предоставление сведений. Японской стороне уже заявлен протест, а консул объявлен персоной нон грата, отмечается на сайте ФСБ.

При этом спецслужба обнародовала видео допроса дипломата. На кадрах видно, как он признает свою вину в нарушении закона России.

До этого сотрудники ФСБ задержали сотрудника оборонного завода по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, он фотографировал чертежи деталей боевой авиационной техники и отправлял снимки гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.

Япония ФСБ Задержания
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