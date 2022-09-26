В аэропортах Москвы отмечены незначительные сезонные колебания пассажиропотока

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На международных рейсах в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково пассажиропоток за прошедшую неделю существенно не изменился. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 сентября.

— На прошлых выходных из Шереметьева, Домодедова и Внукова на международных рейсах наблюдался незначительный рост пассажиропотока к прошлым выходным, так, в субботу прирост пассажиров составил 3,3 тысячи человек (8 процентов), а в воскресенье — 2,1 тысячи человек (6 процентов), — говорится в сообщении.

В целом на прошлой неделе динамика вылетов была разной. Так, во вторник на международных рейсах в аэропортах был зафиксирован рост на восемь процентов, в среду число вылетов сократилось на два процента, а в четверг был рост на четыре процента. В ведомстве отметили, что такие колебания являются сезонными и типичными.

До этого в Росавиации сообщили, что режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России продлили до 2 октября.

Отечественным компаниям рекомендовали организовывать авиаперелеты по альтернативным маршрутам, в том числе через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.