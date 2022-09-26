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Движение транспорта на Подгорской набережной ограничат с 1 октября

Лейла Алиева
Город
Движение транспорта на Подгорской набережной ограничат с 1 октября
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Подгорская набережная Карта всех событий

В связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей в Таганском районе ограничат движение транспорта. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 1 октября по 1 декабря для проезда будут недоступны 1–2 полосы (в зависимости от даты) на Подгорской набережной в районе дома 1/15 по Котельнической набережной, — говорится в сообщении.

Движение транспорта на Подгорской набережной ограничат с 1 октября Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, с 1 октября по 24 ноября круглосуточно будет ограничено движение по двум полосам на участке в районе дома 1/15 по Котельнической набережной. Помимо этого, в данный период временно будет введен запрет на парковку, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что с 20 сентября изменится схема движения транспорта в двух столичных районах — Таганском и Ясеневе. Ограничения связаны с проведением киносъемок и инженерных работ на некоторых участках.

Транспорт Дороги Таганский район
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