«Долг родине отдать придется»: Тимати заявил о готовности к мобилизации

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Рэпер Тимати заявил, что не собирается переезжать в другую страну и готов отправиться в военкомат, если ему придет повестка.

— Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу, — отметил он.

По словам музыканта, пока он планирует развивать бизнес внутри страны, тем самым поднимая ее ВВП. Также он согласился с комментариями о том, что должен подтвердить свои слова о патриотизме, отправившись в зону спецоперации.

Он также подчеркнул, что долг родине рано или поздно придется отдать всем, кто столько лет жил и развивался в России. Тимати резюмировал, что готов к мобилизации, если его учетная специальность окажется востребованной, передает Nation News.

До этого российский актер Иван Охлобыстин рассказал, кто из артистов готов к мобилизации. По его словам, слухи о мобилизации отечественных артистов могут быть «кем-то разгоняемым фейком».