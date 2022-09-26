Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Долг родине отдать придется»: Тимати заявил о готовности к мобилизации

Лейла Алиева
Общество
«Долг родине отдать придется»: Тимати заявил о готовности к мобилизации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Рэпер Тимати заявил, что не собирается переезжать в другую страну и готов отправиться в военкомат, если ему придет повестка.

— Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу, — отметил он.

По словам музыканта, пока он планирует развивать бизнес внутри страны, тем самым поднимая ее ВВП. Также он согласился с комментариями о том, что должен подтвердить свои слова о патриотизме, отправившись в зону спецоперации.

Он также подчеркнул, что долг родине рано или поздно придется отдать всем, кто столько лет жил и развивался в России. Тимати резюмировал, что готов к мобилизации, если его учетная специальность окажется востребованной, передает Nation News.

До этого российский актер Иван Охлобыстин рассказал, кто из артистов готов к мобилизации. По его словам, слухи о мобилизации отечественных артистов могут быть «кем-то разгоняемым фейком».

Знаменитости Мобилизация Тимати
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Все мнения
О проекте