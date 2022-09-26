Психиатр Фомин назвал главные признаки обсессивно-компульсивного расстройства

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, как может проявляться обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), которое является одним из психических расстройств.

— ОКР сопровождается навязчивыми мыслями и периодически повторяющимися поступками, из которых постепенно формируются ритуалы — компульсии, — пояснил он.

По словам специалиста, в период формирования компульсий человек еще ощущает серьезность проблемы. На этом этапе возникают странные привычки, но ОКР может прогрессировать и обостряться, вызывая ухудшение ментальных процессов.

Если человек начинает осознавать, что его психика не в порядке, возникает дополненный стресс, усугубляющий патологию, передает слова Фомина радио Sputnik.

Беспорядок в доме может говорить о серьезных психологических нарушениях. Психиатр Евгений Фомин рассказал «Вечерней Москве», какие диагнозы скрываются за неряшливостью и нежеланием убираться.

По словам специалиста, нарушение порядка в доме может сигнализировать об изменениях в психологическом состоянии человека. Одним из самых распространенных диагнозов является депрессия.