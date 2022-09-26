Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психиатр Фомин назвал главные признаки обсессивно-компульсивного расстройства

Лейла Алиева
Общество
Психиатр Фомин назвал главные признаки обсессивно-компульсивного расстройства
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, как может проявляться обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), которое является одним из психических расстройств.

— ОКР сопровождается навязчивыми мыслями и периодически повторяющимися поступками, из которых постепенно формируются ритуалы — компульсии, — пояснил он.

По словам специалиста, в период формирования компульсий человек еще ощущает серьезность проблемы. На этом этапе возникают странные привычки, но ОКР может прогрессировать и обостряться, вызывая ухудшение ментальных процессов.

Если человек начинает осознавать, что его психика не в порядке, возникает дополненный стресс, усугубляющий патологию, передает слова Фомина радио Sputnik.

Беспорядок в доме может говорить о серьезных психологических нарушениях. Психиатр Евгений Фомин рассказал «Вечерней Москве», какие диагнозы скрываются за неряшливостью и нежеланием убираться.

По словам специалиста, нарушение порядка в доме может сигнализировать об изменениях в психологическом состоянии человека. Одним из самых распространенных диагнозов является депрессия.

Здоровье Врачи Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Все мнения
О проекте