Военный эксперт Кнутов объяснил, что представляет собой система «Мертвая рука»

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Военный эксперт Юрий Кнутов на фоне угроз ядерной войны объяснил, что представляет собой российская система «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука».

Он уточнил, что такая система защиты есть не только у России, но и у США. Ее главной задачей является автоматическая выдача команды на запуск с подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками.

Судя по информации, имеющейся в открытом доступе, отечественная система ориентируется на показатели уровня радиации в атмосфере, наличие землетрясения от последствий ядерных ударов и наличие людей. Если показатели не соответствуют норме, она выдает команду на запуск ядерных ракет, уточнил эксперт.

Таким образом, добавил он, осуществляется автоматический запуск средств поражения ответного удара. Система эффективна и давно стоит на вооружении, что подтверждалось командующими ракетными войсками стратегического назначения, передает слова Кнутова «Царьград».

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Штатов разработала план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия, однако Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению имеющегося конфликта.