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Кадетский бал пройдет в Музее Победы 2 октября

Лейла Алиева
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Кадетский бал пройдет в Музее Победы 2 октября
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Большой кадетский бал состоится в Зале Полководцев Музея Победы 2 октября. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Офицерский бал — часть культурных традиций российской армии. Поэтому обучение бальным танцам обязательно входит в программу подготовки российских кадетов, суворовцев и нахимовцев, — сказала распорядитель бала, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Гермес» Мария Брагина.

Участниками мероприятия станут кадеты — учащиеся московских кадетских школ и корпусов, а всего соберется около 150 бальных пар. Бал начнется в 15:00, а чтобы принять участие, необходимо пройти предварительную регистрацию и откликнуться на мероприятие в качестве артиста.

27 сентября в Музее Победы откроется выставка «Подвиг народа в объективе кинокамеры», посвященная подвигам военных корреспондентов. В центральной части выставки будет представлена инсталляция, отражающая фронтовой быт и работу военных кинооператоров и корреспондентов.

Кадеты Балы Музей Победы
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