Врач Русакова рассказала, потребление каких продуктов стоит сократить после 40 лет

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Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что после 40 лет стоит уменьшить рацион продуктов, содержащих насыщенные жиры и быстро усвояемые углеводы.

— Питание после 40 лет должно быть оптимизировано не только по количеству калорий, но и быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, а также содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов, — говорит специалист.

Диетолог объясняет такой строгий контроль за питанием тем, что с возрастом организм человека вырабатывает все меньше ферментов, способных расщепить «тяжелую» пищу. Поэтому врач рекомендует снизить употребление красного мяса до одного–двух раз в неделю.

Эксперт также уточнила, что лучше сократить потребление цельного молока и пшеничной муки, в которой содержится глютен, передает Ura.ru.

Заведующая отделом диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, врач — эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева дала советы, с чего начать переход к правильному питанию.

По словам эксперта, в первую очередь стоит выяснить, какова ваша генетическая карта питания: поговорить со своими бабушками и дедушками, спросить, как они жили, чем питались.