Автомобиль сбил курьера-велосипедиста на западе Москвы

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Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 17А Карта всех событий

Водитель автомобиля сбил курьера-велосипедиста в районе Раменки. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел на Мосфильмовской улице в районе дома 17а, когда велосипедист пересекал пешеходный переход на красный сигнал светофора. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб.

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Информация о пострадавших, а также обстоятельства произошедшего уточняются. Движение транспорта на участке не затруднено, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что автомобиль налетел на технику дорожных служб на Можайском шоссе, на месте работали оперативные службы. Движение на участке временно осуществлялось по двум полосам из трех.