В Госдуме рассмотрят поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян

Фото: Пресс-служба Госдумы

На пленарном заседании Госдумы во вторник, 27 сентября, депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов, которые будут направлены на поддержку призванных в рамках частичной мобилизации граждан. В частности, будут рассмотрены документы, которые предусматривают кредитные каникулы для этой категории лиц и защиту их трудовых прав.

Нижняя палата парламента рассмотрит проект закона о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам мобилизованным гражданам, а также лицам, которые находятся у них на иждивении, пишет РИА Новости.

В понедельник, 26 сентября, документ был одобрен к первому чтению профильным комитетом Госдумы про финансовому рынку. Документ разработан в целях защиты прав и интересов мобилизованных заемщиков.

Также депутаты рассчитывают рассмотреть ряд поправок в Трудовой кодекс, касающиеся трудовых гарантий мобилизованных россиян. За ними, согласно поправкам, будут сохраняться рабочие места.

Предлагается также установить, что трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается. Действие трудового договора при этом будет возобновляться в день выхода сотрудника на работу.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о трудовых гарантиях для мобилизованных работников. По ее словам, добровольное участие в спецоперации России на Украине зачтут в страховой стаж для назначения пенсии