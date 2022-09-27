Главком ВСУ рассказал, что считает начальника российского Генштаба своим учителем

Фото: Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов является непревзойденным военным стратегом, заявил американским журналистам главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

— Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей, — заметил украинский военачальник.

Как пишет РИА Новости, Залужный также рассказал, что в его кабинете хранится полное собрание сочинений главы российского Генштаба. При этом украинский генерал признался, что пытается перестроить вооруженные силы страны с российских и советских стандартов, внедрив в них элементы, свойственные войскам НАТО.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российская авиация уничтожила до 100 наемников «Иностранного легиона» и солдат националистических формирований ВСУ в районе Святогорска Донецкой народной республики. Помимо этого, ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и более 40 ранеными в результате ракетного удара по пункту управления украинской армии в районе населенного пункта Часов Яр ДНР.