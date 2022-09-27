В Гидрометцентре рассказали об облачной погоде в Москве 27 сентября

Речной вокзал / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Гидрометцентре России рассказали, что во вторник, 27 сентября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в городе пройдет небольшой дождь.

Как сказано на сайте Гидрометцентра РФ, днем воздух в столичном регионе прогреется до 11-13 градусов выше нуля, а ночью температура воздуха опустится до 6-8 градусов. Ветер будет иметь восточное и юго-восточное направление. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743-746 миллиметров ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что приход дождливой погоды и сильных порывов ветра ожидает жителей Москвы в среду, 28 сентября. Однако после этого дня начнется заметное потепление: температура днем будет выше 15 градусов тепла уже в пятницу.

Согласно прогнозам отечественных синоптиков, днем в четверг, 29 сентября, в столичном регионе прогнозируется 12-14 градусов тепла, в пятницу — до 17 градусов, в субботу — до 19, а в воскресенье — до 21 градуса.