Вильфанд рассказал о «подобии бабьего лета» в Москве в конце сентября

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Приход дождливой погоды и сильных порывов ветра ожидает жителей Москвы в среду, 27 сентября. Однако после этого дня начнется заметное потепление: температура днем будет выше 15 градусов тепла уже в пятницу, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Предварительные расчеты метеорологов указывают, что с четверга температура воздуха в столице начнет повышаться. После 12 часов дня в четверг осадки практически прекратятся, они не прогнозируются также и в конце недели.

— Можно ли это ассоциировать с бабьем летом? Не стал бы торопиться, но дни будут заметно теплее, — пояснил специалист в интервью ТАСС.

Согласно прогнозам синоптиков, днем в четверг, 28 сентября, в столичном регионе прогнозируется 12-14 градусов тепла, в пятницу — до 17 градусов, в субботу — до 19, а в воскресенье — до 21 градуса.

При этом в среду, по словам специалиста, жителей и гостей столичного региона ожидает некомфортная погода. Температура составит 9-11 градусов, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Накануне Вильфанд заявил, что значительное похолодание ожидает жителей ряда российских регионов в ближайшие несколько дней. Непогода будет сопровождаться заморозками по ночам, осадками в виде мокрого снега и иными гололедными явлениями.