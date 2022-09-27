Метеоролог Шувалов предупредил москвичей о сильном дожде 28 сентября

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что потепление в столице ожидается со среды, 28 сентября, но перед этим выпадет большое количество осадков. Об этом специалист рассказал в понедельник, 26 сентября.

По прогнозам синоптиков, сильный дождь принесет с собой новый циклон.

— Ему будет предшествовать сильный дождь, который связан с юго-западным циклоном из Венгрии. Он придет в среду и принесет с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до плюс 13–14 градусов, — пояснил Шувалов.

Накануне метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице на наступившей неделе. Метеоролог подчеркнул, что в выходные в Москве температура значительно повысится, однако прогнозы о бабьем лете не подтвердились.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что значительное похолодание ожидает жителей ряда российских регионов в ближайшие несколько дней. Непогода будет сопровождаться заморозками по ночам, осадками в виде мокрого снега и иными гололедными явлениями.

А врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала «ВМ», какие неочевидные заболевания обостряются осенью.