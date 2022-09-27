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Заявочная кампания на участие в ярмарках выходного дня завершилась в Москве

Александр Афонин
Город
Заявочная кампания на участие в ярмарках выходного дня завершилась в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице завершилась заявочная кампания на участие в осенней торговой сессии ярмарок выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе государственного бюджетного учреждения «Московские ярмарки» во вторник, 27 сентября.

— Ротацию фермеров мы проводим трижды в год: в весеннюю, летнюю и осеннюю сессии. Это дает возможность каждому из них представить свою продукцию на ярмарках. Всего в ходе осенней заявочной кампании было подано три тысячи заявок от товаропроизводителей, из которых удовлетворено почти полторы тысячи, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что подать заявку на участие можно было в период с 5 по 9 сентября. Старт сезона намечен на 30 сентября. Он продлится до 25 декабря. На данный момент город утвердил 66 площадок на 1420 торговых мест, где участники ярмарки смогут представить свою продукцию, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 сентября сообщалось, что в столице открылся прием заявок на участие в новом пятом сезоне проекта «Музыка в метро». Для участия артистам необходимо пройти предварительное открытое прослушивание.

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