Более 30 тысяч москвичей обратились в центр онкопомощи в Боткинской больнице за год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к28 Карта всех событий

Более 30 тысяч пациентов получили помощь с момента старта работы центра амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 27 сентября.

— В центре амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице организован полный цикл онкопомощи — диагностика, лечение и последующее пожизненное наблюдение пациентов, живущих в Западном административном округе Москвы. За год работы ЦАОПа в новом здании приняли 31,4 тысячи пациентов, провели почти 130 тысяч амбулаторных приемов, — сказал главный врач городской клинической больницы имени С.П. Боткина Алексей Шабунин.

Он добавил, что некоторые обследования в больнице стали применяться впервые. Например, специалисты могут уже во время первичного осмотра выполнить биопсию молочной железы. А пациенты могут сдать необходимые анализы сразу после консультации онколога, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что новый модуль в рамках масштабной программы дополнительного обучения для врачей-онкологов стартовал в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы. Количество специалистов, которые примут участие в программе, составит порядка 700.