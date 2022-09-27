Около миллиона москвичей обратились в горячую линию психологической помощи

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Около миллиона жителей столицы обратились в горячую линию неотложной психологической помощи за 15 лет ее работы. Об этом сообщила заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина во вторник, 27 сентября.

— Столичные психологи оказывают бесплатную комплексную поддержку горожанам в различных форматах: это очные консультации и психологическая диагностика, тренинги и тематические вебинары, сеансы психологической реабилитации. За время существования линии специалисты провели почти миллион консультаций, из них более 65 тысяч — в этом году, — рассказала она.

На горячую линию могут обратиться москвичи по любому вопросу: острая кризисная ситуация, вопросы личностного развития, семейные или профессиональные проблемы. Также она является каналом быстрого реагирования на ситуации, связанные с жестоким обращением с детьми.

Уточняется, что за психологической помощью чаще обращаются по вопросам семейных и детско-родительских отношений, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно специалисты Московской службы психологической помощи Денис Хакимов и семейного центра «Коптево» Светлана Шехватова рассказали о ценности конструктивного диалога между близкими.