Депутат Госдумы обратилась к Шойгу с просьбой дать отсрочку школьным учителям

Фото: Минобороны РФ

Министру обороны России Сергею Шойгу поступило обращение, согласно которому предлагается внести учителей средней и начальной школы в список работников, не подпадающих под критерии частичной мобилизации. С соответствующей инициативой выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова во вторник, 27 сентября.

— Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования, — говорится в обращении.

Парламентарий добавила, что ей поступило множество обращений по данному вопросу от учителей и родителей. В школах сегодня наблюдается дефицит в преподавателях труда, информатики и физкультуры. При призыве специалистов в рамках частичной мобилизации ситуация лишь усугубиться.

Кроме того, российская школа имеет «женское лицо». По словам депутата, это может негативно отразиться на психологическом здоровье детей. В особенности, это может отразиться на воспитанниках неполных семей, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на пленарном заседании Госдумы 27 сентября депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов, которые будут направлены на поддержку призванных в рамках частичной мобилизации граждан. В частности, будут рассмотрены документы, которые предусматривают кредитные каникулы для этой категории лиц и защиту их трудовых прав.