Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Разина отказалась выступать перед раненными в ДНР и ЛНР

Лейла Алиева
Общество
Разина отказалась выступать перед раненными в ДНР и ЛНР
Фото: Youtube / Студия Мираж

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина заявила, что отказывается выступать перед раненными в спецоперации на Украине военными.

По ее словам, такое решение связано с отсутствием подходящего репертуара. При этом она поддерживает мирных жителей ДНР и ЛНР и раненых бойцов, отправляя им гуманитарную помощь.

— Меня много раз звали выступать в госпитали. Я не иду. Была бы я Зыкиной — исполняла бы патриотический репертуар, который мобилизует. И совсем другое — песни кокетливые, про поцелуйчики... Даже «Мой новый герой» — песня, которую я исполняла многие годы — не про героя, который родину защищает, а песня профурсетки, мол, где мой новый мужик, кто ко мне подъедет. Если вдуматься в текст, — пояснила она.

Разина напомнила случай, когда певица Клава Кока исполнила песню с текстом« отвези меня, пьяную, домой» на фоне храма и отметила, что быть как она не хочет и выступать перед военными не согласится, передает news.ru.

В Сети появился видеоролик, на котором телеведущий Иван Ургант, комик Сергей Светлаков и шоумен Александр Цекало поют песню «Давай закурим» в программе «Прожекторперисхилтон». Как уточняется, песня в исполнении артистов посвящена русским солдатам, идущим через Украину на Запад.

Концерты Знаменитости Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Все мнения
О проекте