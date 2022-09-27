Разина отказалась выступать перед раненными в ДНР и ЛНР

Фото: Youtube / Студия Мираж

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина заявила, что отказывается выступать перед раненными в спецоперации на Украине военными.

По ее словам, такое решение связано с отсутствием подходящего репертуара. При этом она поддерживает мирных жителей ДНР и ЛНР и раненых бойцов, отправляя им гуманитарную помощь.

— Меня много раз звали выступать в госпитали. Я не иду. Была бы я Зыкиной — исполняла бы патриотический репертуар, который мобилизует. И совсем другое — песни кокетливые, про поцелуйчики... Даже «Мой новый герой» — песня, которую я исполняла многие годы — не про героя, который родину защищает, а песня профурсетки, мол, где мой новый мужик, кто ко мне подъедет. Если вдуматься в текст, — пояснила она.

Разина напомнила случай, когда певица Клава Кока исполнила песню с текстом« отвези меня, пьяную, домой» на фоне храма и отметила, что быть как она не хочет и выступать перед военными не согласится, передает news.ru.

В Сети появился видеоролик, на котором телеведущий Иван Ургант, комик Сергей Светлаков и шоумен Александр Цекало поют песню «Давай закурим» в программе «Прожекторперисхилтон». Как уточняется, песня в исполнении артистов посвящена русским солдатам, идущим через Украину на Запад.