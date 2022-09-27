Владислав Овчинский: Бортовой авиационный кабель повышенной прочности разработали в Москве

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский производитель разработал авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования. Устройство заменит зарубежные аналоги. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Как рассказал глава Департамента, на сегодняшний день кабельно-проводниковую продукцию в Москве выпускают 11 предприятий. Новый бортовой авиационный оптический кабель повышенной прочности для комплексов и систем бортового радиоэлектронного оборудования разработали на предприятии «Спецкабель». Ранее подобные изделия привозили в Россию преимущественно из-за рубежа.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В ближайшее время предприятие планирует изготовить опытную партию таких кабелей и провести их предварительные испытания. Планируется, что в серийное производство разработка поступит в 2023 году.

Разработка будет применяться для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации. Из-за наличия распределенных силовых элементов кабель обладает стойкостью к растяжению, изгибам и раздавливающим нагрузкам. Его диаметр составляет 1,8 миллиметра.

Кстати, стандартная толщина изделия делает его совместимым с зарубежными системами. Практически все материалы, из которых изготовлен кабель, отечественные.

— Изделие обладает повышенной механической прочностью, не имеет металлических конструкционных элементов и способно обеспечивать высокую скорость передачи данных даже в условиях экстремальных перегрузок. Так, диапазон рабочих температур этих кабелей — от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия. Также они могут выдержать удар молнии. Разработка может применяться в авиации, ракетостроении, на флоте, а также использоваться для линий электропередач в качестве чувствительного элемента измерителей токовых нагрузок, — рассказал руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок предприятия «Спецкабель» Андрей Гусев.