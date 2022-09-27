Сергунина: Новые волонтерские центры откроют в трех округах Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Братиславская улица, 15к2 Карта всех событий

Три новых волонтерских окружных центра (ВОЦ) появятся в столице до конца года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 27 сентября.

— С начала года открылись два окружных центра — в Зеленограде и на западе столицы. Их постоянными посетителями уже стали две тысячи горожан, 450 из которых присоединились к волонтерскому движению. Там проходят мастер-классы, лекции, встречи с теми, кто уже давно участвует в добрых делах. Новые центры начнут работать до конца года, — рассказала она.

1/2 Фото: Пресс-служба КОСиМП г. Москвы 2/2 Фото: Пресс-служба КОСиМП г. Москвы

По словам заммэра, внутри каждого ВОЦ разместят лекторий, интерактивные площадки-трансформеры для мероприятий, а также помещения для нетворкинга и студии для создания медиаконтента. При этом общее количество таких центров в Москве увеличится до пяти.

В данных центрах начинающие волонтеры и те, кто хочет присоединиться к движению, смогут пообщаться с опытными активистами. Также здесь можно оформить и получить личную книжку волонтера, где фиксируются персональные достижения в общественной жизни города.

Новые центры откроют по адресам Братиславская улица, дом 15, корпус 2; Косинская улица, дом 24, корпус 3; Аэродромная улица, дом 6.

До этого ресурсный центр «Мосволонтер» открыл серию обучающих программ для начинающих и опытных волонтеров.

Жителей столицы познакомят на курсах с азами добровольческой деятельности, научат правильному взаимодействию с единомышленниками и расскажут, как работать с информацией. Помимо этого, для всех желающих проведут спецкурс по медиаволонтерству.