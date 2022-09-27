Ефимов рассказал о строительстве четырех логистических центров по проекту комплексного развития территорий

Фото: Пресс-служба

В рамках комплексного развития территорий бывших промзон на севере и западе столицы возведут четыре логистических центра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 27 сентября.

— В рамках комплексного развития участков бывших промзон в Можайском районе, Очаково-Матвеевском и Восточном Дегунине возведут четыре логистических центра общей площадью 160 тысяч квадратных метров. Также на этих территориях появятся современные промышленные предприятия и общественно-деловые постройки, — рассказал он.

По словам Ефимова, в реорганизацию территорий вложат около 89 миллиардов рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проектов оценивается в 5,7 миллиарда рублей, а работать на предприятиях и в организациях смогут более 16 тысяч человек.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в Восточном Дегунине появится логистический центр площадью 10 тысяч квадратных метров, в Очаково-Матвеевском построят два здания для хранения грузов площадью 30 тысяч квадратных метров каждый, а самый большой центр возведут в Можайском районе — его площадь составит 90 тысяч квадратных метров.

До этого в рамках программы комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон на участке «Дегунино — Лихоборы» появятся новый микрорайон, спортклуб, учебные заведения и так далее. Всего в программу включено более 150 проектов.