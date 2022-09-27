Столичных школьников пригласили принять участие в турнире имени М.В. Ломоносова

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Учащихся 6–11-х классов столичных школ пригласили принять участие в турнире имени М.В. Ломоносова, где они будут состязаться в восьми направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 27 сентября.

— Мы видим, что именно на турнире имени Ломоносова школьники зачастую открывают новые грани своего таланта и потом достигают успехов в тех предметах, которыми раньше даже не интересовались. И в этом уникальная особенность соревнования — ведь можно проверить свои знания сразу по восьми предметам, — сказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Уточняется, что задания будут подготовлены по астрономии, наукам о Земле, биологии, истории, лингвистике, литературе, математике, физике, химии. Регистрация участников продлится до 17:59 30 сентября. Само состязание состоится 2 октября, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» состоится мероприятие по теме «Искусственный интеллект в стартапах». Оно пройдет с 26 сентября по 16 октября.