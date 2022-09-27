Москва выставила на торги права на размещение кафе в парке «Фили»

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

Столицы выставила на торги права на размещение двух нестационарных павильонов в парке «Фили», где предприниматели смогут открыть кафе. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.

— Сейчас на торги выставлены права на размещение двух павильонов под открытие кафе в парке «Фили» на западе Москвы. Договоры с победителями аукционов будут подписаны на пять лет, — сказал он.

Площадь объектов составила 413 и 562,2 квадратного метра. Они представляют собой одноэтажные павильоны из деревянных конструкций. Один из лотов предлагается установить на пересечении улиц Барклая и Новозаводской, второй — на Большой Филевской улице.

Заявочные кампании для участия в торгах продлятся до 30 сентября. Сами аукционы пройдут в открытом онлайн-формате на электронной площадке «Росэлторг» 5 октября, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что власти Москвы выставили на аукцион 154 машино-места в Строгине, Куркине, Митине и Щукине. Объекты продадут на открытых электронных аукционах посредством публичного предложения и на торгах без объявления цены.