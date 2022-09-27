Мужчина, хранивший труп сожительницы на балконе в столице, задержан по подозрению в убийстве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Ангарская улица Карта всех событий

Мужчина, который хранил тело сожительницы на балконе в течение пяти месяцев, задержан по подозрению в убийстве пожилой женщины. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 27 сентября.

По ее словам, во время допроса подозреваемый признался, что 88-летняя женщина умерла не своей смертью. 45-летний мужчина подсыпал пенсионерке психотропные вещества и сердечные препараты в несовместимых с жизнью дозах, в результате чего она и скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие собирается ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

Для проверки психического здоровья подозреваемого в скором времени будет проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 21 сентября. Сотрудники полиции обнаружили мумифицированное тело женины 1934 года рождения на балконе квартиры на Ангарской улице. Сперва сожитель пенсионерки сообщил, что прожил с ней десять лет. Около пяти месяцев назад женщина умерла, после чего он решил ее спрятать.