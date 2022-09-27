Фотоэкспозицию павильона «Макет Москвы» обновили на ВДНХ

Специалисты расширили фотоэкспозицию павильона «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ, что позволило добавить 12 новых работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 27 сентября.
— Уникальность снимков заключается в игре теней, которые меняются в кадре в зависимости от световых возможностей макета, на котором воспроизводится освещение города днем и ночью, в сумерках и при облачной погоде, а также на восходе и закате, — сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Теперь москвичи могут увидеть фотографии миниатюрных копий знаковых объектов Москвы. Так, в экспозиции представлены снимки Большого театра, Исторического музея, Елоховского собора, Ярославского вокзала, гостиницы «Пекин» и других зданий, передает официальный сайт мэра Москвы.
21 сентября сообщалось, что павильон «Макет Москвы» принял участие в образовательном проекте «День кадет на ВДНХ», в рамках которого ученики кадетских классов могут посетить различные программы. Всего представлено девять музейных площадок ВДНХ.