Житель Подмосковья поймал грабителя, который залез в его дом

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Спасское Карта всех событий

Житель Подмосковья задержал одного из грабителей, забравшихся в его дом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 27 сентября.

По ее словам, двое злоумышленников забрались в частный дом 53-летнего мужчины в деревне Спасское Ленинского городского округа. В момент, когда воры находились внутри и прятали ювелирные украшения хозяев по карманам, домой вернулся собственник жилища.

Мужчина смог самостоятельно задержать одного из подозреваемых, после чего вызвал полицию. Прибывший наряд задержал и второго злоумышленника недалеко от дома пострадавшего. Грабителями оказались ранее судимые жители Санкт-Петербурга.

— В ходе осмотра места происшествия полицейскими изъят лом, предположительно использовавшийся при совершении преступления. При личном досмотре у одного из правонарушителей обнаружены похищенные ювелирные украшения и денежные средства, — добавила Татьяна Петрова.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Фигуранты заключены под стражу.

Еще одна кража произошла в столичном кафе. Мужчина зашел в заведение и незаметно забрал телефон одного из посетителей. Но злоумышленник все же попал на видео с камер наблюдения.