Мужчина украл телефон с барной стойки кафе в центре столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Мужчина украл телефон одного из посетителей кафе в центре столицы, который заряжался на барной стойке. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 26 сентября.

По ее словам, злоумышленник зашел в кафе на улице Арбат, подошел к кассе и приобрел еду и напитки. Уходя из заведения, мужчина увидел телефон одного из посетителей, который лежал на барной стойке и заряжался. Злоумышленник незаметно забрал его и покинул заведение.

Все произошедшее попало на камеру видеонаблюдения в кафе.

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Вскоре владелец гаджета обратился в полицию. В результате оперативно-разыскных действий сотрудники МВД задержали подозреваемого в Кривоарбатском переулке. Им оказался 46-летний мужчина. Похищенный телефон он успел продать, а деньги — потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

Еще одна кража произошла в столице 23 сентября. Мужчина похитил кошелек строителя из бытовки и прогулял 40 тысяч рублей.