Умер главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе

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Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков во вторник, 27 сентября.

Уточняется, что причиной смерти стал инфаркт.

— Мы потрясены случившимся, он был в Сочи, готовил команду к выступлению на летних Играх. Стало плохо с сердцем, его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, его не стало. Узнал об этом только что, выражаем соболезнования его семье, ПКР окажет всю необходимую помощь, — отметил Рожков в интервью ТАСС.

Барамидзе был членом исполкома Паралимпийского комитета России и президентом Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом. Благодаря ему российская сборная дважды становилась паралимпийским чемпионом, дважды завоевывала серебряные награды Паралимпийских игр и один раз — бронзовые.

Кроме того, под руководством Барамидзе российские футболисты одержали четыре победы на чемпионатах мира и завоевали золотую награду европейского первенства.