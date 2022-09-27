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Два грузовика столкнулись на МКАД на востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Два грузовика столкнулись на МКАД на востоке столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, МКАД, 109-й километр Карта всех событий

Два грузовика столкнулись на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 27 сентября.

ДТП произошло на внутренней стороне 109-го километра. На месте работают оперативные службы города.

На участке затруднено движение, оно осуществляется по трем полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла в столице 26 сентября, в понедельник. Автомобиль сбил велосипедиста-курьера на западе столицы.

МКАД Восточный административный округ (ВАО) Москва ДТП грузовик
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