Два грузовика столкнулись на МКАД на востоке столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, МКАД, 109-й километр Карта всех событий

Два грузовика столкнулись на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 27 сентября.

ДТП произошло на внутренней стороне 109-го километра. На месте работают оперативные службы города.

На участке затруднено движение, оно осуществляется по трем полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла в столице 26 сентября, в понедельник. Автомобиль сбил велосипедиста-курьера на западе столицы.