Пожар произошел в ресторане на юге столицы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Холодильный переулок, 3к1с4 Карта всех событий

На юге столицы в здании Рябовской мануфактуры горело летнее кафе на крыше. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС во вторник, 27 сентября.

По информации ведомства, возгорание произошло по адресу Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 4, в 11:39. Возгорание происходило на крыше четырехэтажного здания.

В 11:56 пожар был локализован, в 12:08 — ликвидирован.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. О пострадавших информация не поступала.

Еще одно возгорание произошло в квартире жилого дома в Зеленограде. В огне погиб один человек.