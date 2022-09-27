Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пожар произошел в ресторане на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в ресторане на юге столицы
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Холодильный переулок, 3к1с4 Карта всех событий

На юге столицы в здании Рябовской мануфактуры горело летнее кафе на крыше. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС во вторник, 27 сентября.

По информации ведомства, возгорание произошло по адресу Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 4, в 11:39. Возгорание происходило на крыше четырехэтажного здания.

В 11:56 пожар был локализован, в 12:08 — ликвидирован.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. О пострадавших информация не поступала.

Еще одно возгорание произошло в квартире жилого дома в Зеленограде. В огне погиб один человек.

Москва Пожары Рестораны Донской район Южный административный округ (ЮАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Все мнения
О проекте