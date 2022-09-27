Пожар произошел в ресторане на юге столицы

На юге столицы в здании Рябовской мануфактуры горело летнее кафе на крыше. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС во вторник, 27 сентября.
По информации ведомства, возгорание произошло по адресу Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 4, в 11:39. Возгорание происходило на крыше четырехэтажного здания.
В 11:56 пожар был локализован, в 12:08 — ликвидирован.
Площадь пожара составила 35 квадратных метров. О пострадавших информация не поступала.
Еще одно возгорание произошло в квартире жилого дома в Зеленограде. В огне погиб один человек.