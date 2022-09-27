Один человек погиб в результате пожара в Зеленограде

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Пожар произошел в одном из жилых домов в городе Зеленограде. Возгорание произошло в квартире, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Известно, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате инцидента один человек погиб. О других пострадавших или погибших в данный момент не сообщается.

Накануне серьезный пожар произошел в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Пламя охватило обувной склад на площади в 400 квадратных метров. Угроза распространения пламени на соседние постройки не существовало.

До этого стало известно, что в одной из квартир по адресу Дмитровское шоссе, 44к2 произошло возгорание в квартире на втором этаже. В результате инцидента погиб один человек. Площадь пожара составила три квадратных метра, из многоквартирного дома было эвакуировано 15 человек.