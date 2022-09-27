Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пожар на площади 400 «квадратов» произошел на обувном складе в Екатеринбурге

Егор Провоторов
Происшествия
Пожар на площади 400 «квадратов» произошел на обувном складе в Екатеринбурге
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Серьезный пожар произошел в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Пламя охватило обувной склад, сообщили в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По информации ведомства, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В настоящее время на месте инцидента работают бригады спасателей. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, пишет телеканал РЕН ТВ.

Угрозы распространения пламени на соседние постройки в настоящее время отсутствует, подчеркнули в ведомстве.

Накануне стало известно, что в одной из квартир по адресу Дмитровское шоссе, 44к2 произошло возгорание в квартире на втором этаже. В результате инцидента погиб один человек. Площадь пожара составила три квадратных метра, из многоквартирного дома было эвакуировано 15 человек.

До этого стало известно, что квартира на шестом этаже многоэтажного дома загорелась в Ярославском районе Москвы. Пожар на площади 20 квадратных метров удалось ликвидировать. В результате спасены четыре человека, никто не пострадал.

МЧС Екатеринбург Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Все мнения
О проекте