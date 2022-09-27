Пожар на площади 400 «квадратов» произошел на обувном складе в Екатеринбурге

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Серьезный пожар произошел в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Пламя охватило обувной склад, сообщили в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По информации ведомства, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В настоящее время на месте инцидента работают бригады спасателей. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, пишет телеканал РЕН ТВ.

Угрозы распространения пламени на соседние постройки в настоящее время отсутствует, подчеркнули в ведомстве.

Накануне стало известно, что в одной из квартир по адресу Дмитровское шоссе, 44к2 произошло возгорание в квартире на втором этаже. В результате инцидента погиб один человек. Площадь пожара составила три квадратных метра, из многоквартирного дома было эвакуировано 15 человек.

До этого стало известно, что квартира на шестом этаже многоэтажного дома загорелась в Ярославском районе Москвы. Пожар на площади 20 квадратных метров удалось ликвидировать. В результате спасены четыре человека, никто не пострадал.