Фото: public domain

Певец Джим Пост скончался в возрасте 82 лет в штате Айова. Об этом сообщает The New York Times во вторник, 27 сентября.

Уточняется, что причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

Пост выступал вместе со своей супругой Кэти Конн в дуэте Friend&Lover. В 1968 году пара выпустила песню «Reach out of the darkness», которая впоследствии стала хитом. Однако повторить успех вместе с другими проектами им так и не удалось, после развода их дуэт распался.