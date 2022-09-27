Госдума одобрила поправку о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума во втором чтении приняла поправки к Трудовому кодексу РФ о трудовых правах работников, которые попали под частичную мобилизацию или поступили на военную службу по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 27 сентября.

Согласно нововведениям, трудовой стаж и стаж по специальности мобилизованного сотрудника продолжит засчитываться во время прохождения им военной службы в рамках частичной мобилизации.

Также для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев предусмотрены дополнительные гарантии. Так, их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы — направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни, пояснили на официальном сайте Госдумы.

Накануне сообщалось, что в рамках частичной мобилизации призванным россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у граждан имеются льготы, среди которых бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение и многое другое.