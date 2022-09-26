Мобилизованные граждане будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц

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В рамках частичной мобилизации призванным россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф» в понедельник, 26 сентября.

— Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок, — говорится в сообщении.

Кроме того, у мобилизованных имеются льготы, среди которых — бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, а также преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, говорится в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

При этом в Генштабе дали разъяснения по поводу частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.