Благоустройство жилого квартала завершилось в Обручевском районе Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, Обручевский район Карта всех событий

Специалисты завершили работы по благоустройству жилого квартала в Обручевском районе столицы. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Завершили благоустройство квартала площадью 15 гектар в Обручевском районе. В рамках программы «Мой район» обновили территорию в границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды, — говорится в сообщении.

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В процессе благоустройства рабочие привели в порядок дорожки, обустроили 15 площадок с игровыми комплексами, сделали четыре зоны с тренажерами под навесами и так далее. Кроме того, в районе появились места с садовой мебелью, где москвичи смогут тихо отдохнуть, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне сообщалось, что специалисты завершили основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта в столице. В рамках работ они убрали под землю воздушные линии, расширили пешеходную зону, обустроили парковочные карманы и так далее.