Благоустройство жилого квартала завершилось в Обручевском районе Москвы

Специалисты завершили работы по благоустройству жилого квартала в Обручевском районе столицы. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— Завершили благоустройство квартала площадью 15 гектар в Обручевском районе. В рамках программы «Мой район» обновили территорию в границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды, — говорится в сообщении.
В процессе благоустройства рабочие привели в порядок дорожки, обустроили 15 площадок с игровыми комплексами, сделали четыре зоны с тренажерами под навесами и так далее. Кроме того, в районе появились места с садовой мебелью, где москвичи смогут тихо отдохнуть, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Накануне сообщалось, что специалисты завершили основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта в столице. В рамках работ они убрали под землю воздушные линии, расширили пешеходную зону, обустроили парковочные карманы и так далее.