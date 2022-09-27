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Новый парк с лаунж-зонами появится в Митине в 2023 году

Лейла Алиева
Город
Новый парк с лаунж-зонами появится в Митине в 2023 году
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Муравская улица Карта всех событий

В столичном районе Митино к лету 2023 года специалисты построят общественное пространство с лаунж-зонами, панда-парком и площадками для пляжных видов спорта с песчаным покрытием. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов во вторник, 27 сентября.

Благоустройство направлено на то, чтобы поддерживать здоровый образ жизни. Вдоль реки Сходня проложат променад протяженностью около 350 метров с лаунж-зонами и лежаками, в глубине благоустроенного пространства разобьют сквер со спортивными и тихими зонами, цветниками и городским огородом, — рассказал Кузнецов.

По его словам, на территории появится площадка для баскетбола и футбола, воркауты, зона для йоги, столы для настольного тенниса, а для детей будет организован панда-парк в экостиле. В оформлении активно используется песок, натуральное дерево для детских площадок и МАФов, разноуровневое ландшафтное озеленение с клумбами, альпийскими горками, крупномерами и природными валунами, скамейки, напоминающие по форме лежаки.

Уточняется, что новое пространство расположится в жилом комплексе «Аквилон Митино» рядом с Митинским лесопарком и рекой Сходня.

До этого специалисты завершили работы по благоустройству жилого квартала в Обручевском районе столицы. В рамках проведенных работ специалисты привели в порядок дорожки, обустроили 15 площадок с игровыми комплексами, сделали четыре зоны с тренажерами под навесами и так далее.

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