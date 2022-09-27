Новый парк с лаунж-зонами появится в Митине в 2023 году

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Муравская улица Карта всех событий

В столичном районе Митино к лету 2023 года специалисты построят общественное пространство с лаунж-зонами, панда-парком и площадками для пляжных видов спорта с песчаным покрытием. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов во вторник, 27 сентября.

— Благоустройство направлено на то, чтобы поддерживать здоровый образ жизни. Вдоль реки Сходня проложат променад протяженностью около 350 метров с лаунж-зонами и лежаками, в глубине благоустроенного пространства разобьют сквер со спортивными и тихими зонами, цветниками и городским огородом, — рассказал Кузнецов.

По его словам, на территории появится площадка для баскетбола и футбола, воркауты, зона для йоги, столы для настольного тенниса, а для детей будет организован панда-парк в экостиле. В оформлении активно используется песок, натуральное дерево для детских площадок и МАФов, разноуровневое ландшафтное озеленение с клумбами, альпийскими горками, крупномерами и природными валунами, скамейки, напоминающие по форме лежаки.

Уточняется, что новое пространство расположится в жилом комплексе «Аквилон Митино» рядом с Митинским лесопарком и рекой Сходня.

До этого специалисты завершили работы по благоустройству жилого квартала в Обручевском районе столицы. В рамках проведенных работ специалисты привели в порядок дорожки, обустроили 15 площадок с игровыми комплексами, сделали четыре зоны с тренажерами под навесами и так далее.