Эксперт Хафизов оценил вероятность блокировки YouTube в России

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Из магазина мобильных приложений App Store удалены все сервисы холдинга VK, об этом сообщили в пресс-службе российской компании. Эксперт по продвижению в YouTube Винер Хафизов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность зеркального ответа России в виде блокировки YouTube.

По мнению специалиста, данная мера будет малоэффективной.

— Я думаю, что не получится закрыть Youtube в России. К примеру, тот же Instagram* граждане России используют с помощью VPN-сервисов. Даже если Youtube признают экстремистской организацией, то люди продолжат просмотр роликов на американском видеохостинге. Люди не почувствуют никаких изменений, — пояснил Хафизов.

Также он рассказал, реально ли заменить YouTube альтернативными российскими видеохостингами.

— В России есть «Яндекс.Дзен» и RuTube. «Яндекс.Дзен» был очень неплохой площадкой, но после его продажи VK там происходят изменения. И вот эти изменения приводят к тому, что аудитория с площадки просто уходит. Он стал неудобным и неинтересным. Неудобным как для контентмейкеров, так и для людей, которые там продвигают блогеров, — считает эксперт.

Однако собеседник «ВМ» отметил, что у этих площадок есть шанс стать популярными, если они станут более комфортными для пользователей.

— Изначально на RuTube блогеру требовалось день-два, чтобы опубликовать ролик на площадке. К примеру, на YouTube требуется минута. Однако у них есть шанс вырасти во что-то большее, если они станут более комфортными для пользователей, — заявил Хафизов.

При этом эксперт добавил, что сейчас российские пользователи не готовы в полной мере перейти на аналоги, поскольку очень привыкли к YouTube.

* Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.