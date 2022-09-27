Конституционный суд принял отставку судьи Арановского

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Конституционный суд России принял и удовлетворил заявление об отставке судьи Константина Арановского. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 27 сентября.

— Конституционный суд рассмотрел личное заявление судьи КС РФ Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его, — говорится в сообщении.

Он занимал соответствующий пост с 2010 года. Арановский стал судьей КС в отставке 27 сентября. Помимо председателя и его заместителя, в суде осталось восемь судей.

Арановский еще в 2020 году заявил, что Россия не должна считаться преемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Такое заявление он сделал, комментируя постановление КС по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья пострадавшим от политических репрессий детям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии назвал «частным мнением» высказывание судьи. Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин также прокомментировал высказывание судьи.